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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral, dualarla son yolculuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral (23), memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

IHA26 Mayıs 2022 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki baba ocağında helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in naaşı Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehit için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin annesi Şekire ve babası Fahri Meral, şehidin kardeşleri ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçüktaşlık Köyüne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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