Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasından sonra şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Kanlıkuyu'nun naaşı, buradan memleketi Çankırı'ya uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.