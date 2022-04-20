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Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun Yenimahalle ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 03:34 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 03:34
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Yetkililer, Kanlıkuyu'nun şehadet haberini, Güzelkaya Mahallesi Güventepe Caddesi'nde yaşayan ailesine verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kanlıkuyu'ya ve yakınlarına da başsağlığı diyen Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
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