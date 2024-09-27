Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabrinde duygulandıran görüntüler

Yılmaz'ın şehitlikte bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin çiçeklerle donattığı şehidin kabri üzerine bırakılan duygu dolu mektuplar ise dikkati çekti.

Mektuplarda, "Şeyda abla, seni çok seviyorum. Ben şehit olacağım diyordun ve isteğin yerine geldi. Keşke daha uzun yaşasaydın, mekanın cennet olsun.", "Seni çok seviyorum. Sen benimsin, ben senin. Benim ailemsin ve benim ailemden biri koptu ayrıldı. Teyze, beni çok üzdün.", "Seninle konuşmak içimi rahatlattı. İlk defa bu kadar rahatım. Sen orada acaba rahat mısın? Senin fotoğrafına bakıp duruyorum. Seni hiç unutmadım, unutmayacağım da. Sen de beni asla ve asla unutma. Sen benim iyi ki teyzemsin, hala da öylesin. Sen benim en iyi teyzem ve annemsin." ifadeleri kaleme alındı.

Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

Bu arada şehidin yakınları ve vatandaşlarca kabrine getirilen sevdiği çikolatalar, ziyaretçilere ikram edildi.

- ÇANKIRI'DAN GELEN ŞEHİT AİLELERİ DE KABRİ ZİYARET ETTİ

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Çankırı'dan gelen şehit aileleri ile Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.

Deveci, AA muhabirine, şehit Şeyda Yılmaz'ın kabrinin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Başka şehirlerdeki şehit ailelerinin de ziyarete katıldığını belirten Deveci, "Çankırı'dan gelen şehit ailelerimiz var. İlk günden beri Türkiye'nin her tarafından bizi arıyorlar." dedi.

Şehidin kabri başında bir kez daha gururlandıklarını ifade eden Deveci, şunları kaydetti:

"Tüm Sivas neredeyse Şeyda'mızı bağrına basmış vaziyette ve onunla beraberler. Bizim Türk toplumundan istediğimiz sadece bir güne has değil, bundan sonraki süreçte de Şeyda'mıza, diğer tüm şehitlerimize olan ilgi ve alakanın devam etmesi, onların unutturulmaması. Eğer unutturulmadan bu şekilde devam edilirse şehit ailelerimizin acıları dinmeyecek ama gururları devam edecektir."

- "ONUN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Şehidin dayısı Fikri Doğan ise Şeyda Yılmaz'ın çocukluğundan beri çikolatayı çok sevdiğini anlattı.

Kabrine çikolata getirdiklerini ifade eden Doğan, "Onun isteğini yerine getiriyoruz. Kabrine ziyarete gelenlere ikram ediyoruz. İnsanlar her yerden geliyor, hiç tanımadığımız insanlar acımızı paylaşıyor. Allah herkesten razı olsun." dedi.