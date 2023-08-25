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Şehit Polis Memuru Telli dualarla defnedildi

İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Hakan Telli (37) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Şehit Polis Memuru Telli dualarla defnedildi
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Şehidin naaşı, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat'a, buradan Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesine götürüldü. Hakan Telli'nin cenaze namazını Tokat Müftüsü Esat Yapıcı kıldırdı.

Cenaze Törenine, şehidin babası Celal, annesi Hatice, eşi Firdevs, kızları Rüveyda ve Zehra Telli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin silah arkadaşları, il protokolü, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

16 yıllık polis memuru Hakan Telli, tören sonrası belde mezarlığında defnedildi.

  • polis şehidi
  • Hakan Telli
  • uyuşturucu operasyonu

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