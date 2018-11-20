Darbecilerin talimatı mahkemede: Tereddütsüz sıkın kafalarına

23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Coşkun Aksoy müşteki olarak dinlendi.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Merkezinde nöbetçi olduğunu belirten Aksoy, akşam saatlerinde sanık eski Yüzbaşı Harun Aydın'ın siber saldırı olduğunu, Genelkurmay Başkanlığında herkesin nöbette kaldığını söylediğini aktardı.

Bir süre sonra Muhabere Merkezine, Harekat Yıldırım mesajı geldiğini, ancak içeriğini okuyamadan Aydın'ın aldığını belirten Aksoy, daha sonra bulundukları yere gelen sanık eski yüzbaşı Erkan Demir'in, herkesin Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na çıkmasını istediğini bildirdi.

- "Tereddütsüz sıkın kafalarına"

Siber saldırıya ilişkin bilgi verileceğini düşünerek söz konusu salona gittiğinde, sanık eski Yarbay Yusuf Köz'ü burada silahlı bir şekilde gördüğünü, bu duruma anlam veremediğini dile getiren Aksoy, "Salonda yaklaşık 20-25 kişi vardı. Yusuf Köz, birer boşluk bırakarak oturmamızı istedi. Köz'ün yanında silahlı yüzbaşı Ramazan Karabulut, astsubay çavuş Abdulhamit Özmen, astsubay çavuş Abdulkadir Baytak vardı. Ayrıca isimlerini bilmediğim ellerinde G-3 piyade tüfeği bulunan iki teğmen de vardı." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde darbecilerce alıkonularak bulundukları yere getirilen Kurmay Albay Güven Şağban'ın, "Bu yaptığınız suçtur, yanlış yapıyorsunuz." diyerek darbecilere tepki gösterdiğine değinen Aksoy, bunun üzerine olağan dışı bir gelişme yaşandığını fark ettiğini söyledi.

Şağban ile askerler arasında arbede yaşandığı esnada olay yerine gelerek tabancasına mermi süren sanık eski albay Erkan Öktem'in "Güven Bey siz de mi buradasınız, bizimle çok uğraştınız." dediğini ifade eden Aksoy, sanık Köz'ün de "Sıkıntı yapan olursa tereddütsüz sıkın kafalarına." talimatını verdiğini savundu.

Müşteki Aksoy, sanık eski üsteğmen Metin Yağcı'nın salondaki rehinelerin başında silahlı bekleyen darbecilere, ''İşler lehimize gidiyor, bizimkiler polis aracını dağıttı, polis leşleri ortalığa dağıldı, it sürüleri dağılacak." dediğini duyduğunu aktardı.

- "Darbecilerden şikayetçiyim"

Dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumalarının da darbeciler tarafından alıkonularak, Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na getirildiğini anımsatan Aksoy, bir süre sonra Aslan ve korumalarının başka bir yere götürüldüğünü ifade etti.

Sabah saatlerinde silah seslerinin gelmesi üzerine, Köz'ün talimatıyla sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'un, kendisinin de aralarında bulunduğu rehineleri zemin kattaki sığınağa götürdüğünü anlatan Aksoy, ardından polis operasyonuyla darbecilerin elinden kurtulduğunu vurguladı.

Kendisini alıkoyan ve darbe girişiminde yer alan sanıklardan şikayetçi olan Aksoy, davaya katılma talebinde bulundu.

Şehit polislere ilişkin hakaret içeren sözler sarf ettiği belirtilen sanık Metin Yağcı da söz alarak, müştekinin yalan söylediğini ve söz konusu ifadeleri kullanmadığını öne sürdü.