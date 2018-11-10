Hakkari'de meydana gelen patlama sonucu şehit sayısı 7'ye yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki patlamaya ilişkin, 'Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle 7 şehidimiz, 25 yaralımız var. Mühimmatın miadının dolması gibi bir durumun olmadığını Savunma Bakanımız bana iletti' dedi.
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