Hakkari'de meydana gelen patlama sonucu şehit sayısı 7'ye yükseldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki patlamaya ilişkin, 'Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle 7 şehidimiz, 25 yaralımız var. Mühimmatın miadının dolması gibi bir durumun olmadığını Savunma Bakanımız bana iletti' dedi.