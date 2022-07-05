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Şehit Serhat Bal, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın (29) cenazesi, Düzce'de defnedildi.

AA5 Temmuz 2022 Salı 18:43 - Güncelleme:
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Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Gölyaka Merkez Camisi'ne getirildi. Baba Ahmet ve anne Hamide Bal ile 2 kardeşi, taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Vali Cevdet Atay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve diğer ilgililer katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

Askeri tören ve cenaze marşı eşliğinde ilçe merkezinden geçirilen şehidin naaşının önünde fotoğrafını kız kardeşi Nisanur Bal (20) taşıdı. Bal'ın naaşı, törenin ardından babaevinin bulunduğu Bakacak köyüne getirilerek köy mezarlığında toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu.

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