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Şehit Üsteğmen Kalo'nun intikamı alındı

MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist Ulugana'nın, Üsteğmen Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını verdiği öğrenildi.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Şehit Üsteğmen Kalo'nun intikamı alındı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), mavi kategoride yer alan ve terör örgütü mensubu 'Karker Tolhildan' kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirmişti. Terörist Ulugana'nın, Afrin'de Muhammed Ali Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını verdiği öğrenildi.

2018 yılında Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Karker Tolhildan' kod adlı Rıdvan Ulugana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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