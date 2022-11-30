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Şehit Uzman Çavuş Korkmaz'ın şehadet haberi ailesine ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadet haberi Hakkari'deki ailesine ulaştı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Şehit Uzman Çavuş Korkmaz'ın şehadet haberi ailesine ulaştı
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Korkmaz'ın Gazi Mahallesi'ndeki evine giden yetkililer, ailesine şehadet haberini aileye verdi.

Şehidin evine ve mahalledeki camiye Türk bayrakları asıldı, şehit için dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve askeri yetkililer de camide şehidin aileye başsağlığı diledi, acılarını paylaştı.

Şehidin yakınları ve vatandaşlar da camiye gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.

Baba Ramazan Korkmaz, tüm şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Diğer 3 oğlunu da devlet ve millet için şehit vermeye hazır olduğunu belirten Korkmaz, "Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Çocukken asker olmak istiyordu. Nasip böyleymiş. Bu üniformayı giyen tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Taziyemize katılan Valimize, askeri yetkililerimize ve herkese teşekkür ederim." dedi.

  • Nedim Korkmaz
  • Pençe-Kilit Harekatı
  • Şehit

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