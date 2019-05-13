22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0958
  • 6,8546
  • 254.929
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, dereye düşmesi sonucu şehit olan Halil İbrahim Öztürk'ün cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dereye düşmesi sonucu suya kapılarak şehit düşen Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29), memleketi Kütahya'da son yolculuğa uğurlandı.

Şehidin naaşı, Elazığ'daki askeri törenin ardından uçakla getirildiği Kütahya Hava Er Eğitim Tugayındaki askeri hava alanından alınarak, Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hesna Öztürk, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Karcık köyündeki mezarlığa defnedildi.

Törene, şehidin babası, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgenaral Necati Gündüz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Kütahya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Çatan köyü Kızılmescit mevkisinde dün yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş Operasyonu"nda intikal sırasında, Kızılmescit Deresi'nden geçerken suya kapılarak şehit düşmüştü.

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Apple'a kötü haber

Apple'a kötü haber

Turuncu listeye çizik

Turuncu listeye çizik

Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Doğu Akdeniz'de yüksek hızlı hava hedefine atış

Doğu Akdeniz'de yüksek hızlı hava hedefine atış

AB'den Libya açıklaması

AB'den Libya açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, eski model otomobilini hediye etti

MHP Lideri Bahçeli, eski model otomobilini hediye etti

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

Yaşlıya özel karşılıksız destekler

Yaşlıya özel karşılıksız destekler

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA