Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehit Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, helallik istendi.

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.