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Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp, düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı (24), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp, düşerek şehit olan Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Buradaki törene askeri yetkililer, şehidin yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, helallik alınması için Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Taşcı için Mihraplı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti'li Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile kent protokolü katıldı. Törende anne Gülçiçek ile baba Fikret Taşcı ve şehidin kardeşleri, güçlükle ayakta durabildi. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan Taşcı ailesi, en küçük çocuklarını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Şehit Serkan Taşcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.

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