İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4648
  • EURO
    8,8267
  • ALTIN
    462.517
  • BIST100
    1092.14
Güncel

Şehit Uzman Onbaşı Aslan dualarla defnedildi

Bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:59
ABONE OL

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28) saldırıda şehit oldu. Şehit Aslan’ın naaşı gece saatlerinde ailesinin yaşadığı Gaziantep’e getirildi. Aslan, öğle namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası Gaziantep Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Eşi ve yakınları gözyaşı döktü

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin eşi Rukiye, babası Reşat ve annesi Cemile Aslan ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.