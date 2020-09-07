Şehit Uzman Onbaşı Aslan dualarla defnedildi

IHA 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:59

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28) saldırıda şehit oldu. Şehit Aslan’ın naaşı gece saatlerinde ailesinin yaşadığı Gaziantep’e getirildi. Aslan, öğle namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası Gaziantep Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Eşi ve yakınları gözyaşı döktü

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin eşi Rukiye, babası Reşat ve annesi Cemile Aslan ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.