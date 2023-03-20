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Şehit ve gazi yakınlarından Kılıçdaroğlu'na tepki: Meğer teröristlerin izindelermiş!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, burada yaptığı açıklamada, 'Ulu Önder Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler, meğer teröristlerin, terör örgütlerinin izindelermiş.' dedi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Şehit ve gazi yakınlarından Kılıçdaroğlu'na tepki: Meğer teröristlerin izindelermiş!
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TBMM'nin önünde toplanan şehit aileleri ve gaziler, CHP ile HDP'nin görüşmesini protesto etti. Kalabalık, "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları attı.

Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, burada yaptığı açıklamada, görüşmenin, şehitlerin aziz hatırasını ve gazileri incittiğini ifade ederek "Ulu Önder Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler, meğer teröristlerin, terör örgütlerinin izindelermiş. Bunlar bugün Ulu Önder Atatürk'ün kemiklerini sızlatmıştır, şehitlerimizin kemikleri sızlamıştır." dedi.

Vatan, bayrak ve dine savaş açanların düşmanı olduklarını söyleyen Aylar, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, hainliklerini üst düzeye çıkartan, terör örgütleriyle beraber masaya oturup bu ülkeyi satmaya kalkışan bu hainlere, alçaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin. Aziz Türk milleti vatanına, devletine, milletine, şehidine ve gazisine her zaman sahip çıkmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra da sahip çıkacak, bu alçaklara ve hainlere fırsat vermeyecektir." diye konuştu.

Lokman Aylar, şehit aileleri ve gaziler olarak 22 Mart Çarşamba saat 13.00'te CHP Genel Merkezi önünde toplanacaklarını belirtti.

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