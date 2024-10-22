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Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AA22 Ekim 2024 Salı 17:23 - Güncelleme:
Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Nursan Merkez Camisi'nde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından katılımcılar, Yahya Sinvar ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Grup adına açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, Sinvar'ın ön saflarda savaşırken şehit olduğunu belirterek, "Durduğumuz yer, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere ismi geçmeyen tüm Gazze ve ümmet şehitlerimizin, Ömer Halisdemir'in yanıdır." dedi.

  • Yahya Sinvar
  • Hamas Siyasi Büro Başkanı
  • Dörtyol Saldırısı

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