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Şehit yakınına küfreden İP'li Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'e ulaştı

İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. Fezleke, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

AA12 Kasım 2021 Cuma 14:47 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:02
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Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Türkkan, İP Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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