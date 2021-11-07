DHA 7 Kasım 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 17:09

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Şehit yakınına küfür ettiği için tepkilere neden Lütfü Türkkan, İYİ Parti tarafından sabah saatlerinde ise grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

İP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan GrupBaşkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Sayın Lütfü Türkkan'ın bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir."