İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2021 Pazar / 2 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit yakınına küfretmişti: İP'li Lütfü Türkkan istifa etti
Güncel

Şehit yakınına küfretmişti: İP'li Lütfü Türkkan istifa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.

DHA7 Kasım 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 17:09
ABONE OL

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Şehit yakınına küfür ettiği için tepkilere neden Lütfü Türkkan, İYİ Parti tarafından sabah saatlerinde ise grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

İP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan GrupBaşkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Sayın Lütfü Türkkan'ın bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.