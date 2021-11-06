Şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a kınama

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:20 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:22

15 Temmuz Derneği, Şehit Gazi Birlik Sendikası ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne bir araya geldi.



Çeşitli sloganlar atan ve pankart açan grup adına basın açıklamasını, 15 Temmuz gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, okudu.

Lütfü Türkkan'ı protesto etmek için burada toplandıklarını belirten Çil, Türkkan'ın, daha 17 yaşındayken terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yaptığını ve bundan dolayı kınadıklarını söyledi.

Türkkan'ın, "Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık." diyen bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık verdiğini vurgulayan Çil, şöyle konuştu:

"'Testinin içinde ne varsa o sızar' demişler. İçi böyle kötülükle dolu birinin değil vekilliğinden, insanlığından şüphe duyuyoruz. Üstelik Türkkan, dün gece önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Hem yalancı hem de küfürbaz bu şahıs, konuşmasında genel başkanından bile özür dilerken şehidimizin ailesine bir özrü bile çok görmüştür. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz, Türkkan'ın bu saatten sonra edeceği özrü de milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz."

Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, Türkkan'ı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet eden Çil, "'Burası Kürdistan' diyenlerin karşısında sus pus olup, şehidin ailesine küfrü layık görenleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneğinin, hain darbe girişimin yaşandığı gece Türkiye'nin bekası için 251 vatandaşın şehit olmasının ardından kurulduğunu hatırlatan Çil, şunları kaydetti:



"Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Geçirenler, karşısında bizi bulacaktır. Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden bir şahsın PKK elebaşlarından Murat Karayılan gibi davranması ve öfkesini kusması siyasette gelinen akıl karışıklığını göstermektedir. Oysa bizim kafamız gayet net. Bu ülke için, ezan için, bayrak için, canını veren her bir şehidimiz gönüllerimizde, hafızamızda ve kahramanların yazdığı destanlarımızda yaşamaya devam ediyor. 15 Temmuz Derneği olarak milletimize emanet edilen hiçbir şehidimizin ailesinin canının yakılmasını kabul etmedik, etmiyoruz ve diyoruz ki ha dağdaki Karayılan, ha meclisteki Lütfü Türkkan."

Grup açıklamanın ardından dağılırken, polis ekiplerinin İYİ Parti İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

