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Şehitler ebediyete uğurlandı

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK’lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Türkel’in, cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da törene katılarak şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın, şehidin babası Bülent Türkel’in elini tören boyunca bırakmadığı gözlendi. İl Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşınarak törenin düzenlendiği mezarlıkta toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Rasulayn’da Türkel’in şehit olduğu saldırıda yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un cenazesi, memleketi Kocaeli’de son yolculuğa uğurlandı. Tahsin Sarıtosun’un cenazesi, Darıca Şehitliği’nde toprağa verildi. Ramazan ve Hacer Sarıtosun’un 4 çocuğundan biri olan şehit Tahsin Sarıtosun’un bekar olduğu öğrenildi. Öte yandan Hakkari Yüksekova’da 23 Ekim’de çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz da Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. 

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