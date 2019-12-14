Şehitler için toplanan 339 milyon TL vakıfta 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bütçe görüşmeleri sırasında soruları cevapladı. 15 Temmuz sonrası şehit yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili sorulara cevap veren Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın 13 Temmuz 2019’da kuruluşunun gerçekleştiğini söyledi. “338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır” diyen Selçuk, CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine “Para bütün kuruşuna kadar durmaktadır, yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır” ifadelerini kullandı. Selçuk, “Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak.” diye konuştu. Bakan Selçuk, toplanan paranın vakıfta olduğunu da kaydetti.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi. Aranın ardından tekrar söz alan Selçuk, “Kadına şiddeti, kadın cinayetlerini konuştuğumuz bir zamanda bir kadın bakana da bu nazik tavrından dolayı Sayın (CHP Grup Başkanvekili Engin ) Özkoç’a teşekkür ediyorum” dedi.

CHP MECLİS’İ KARIŞTIRDI

Bunun üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. CHP’lilerin “Şehitlerin parasını ver” şeklindeki laf atmaları üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Selçuk, “Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emaneti olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı” dedi. Selçuk, CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine “Biz oradaydık. Siz neredeydiniz. 15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu neredeydi?” diye sordu. CHP’li Özkoç ise CHP milletvekillerinin 15 Temmuz’da Meclis’te olduğunu söyledi. Başkanvekili Sancar, tartışmanın büyümesi üzerine birleşime tekrar ara verdi.