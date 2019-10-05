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Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU 

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Hatay’ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi. Bahattin Nakıpoğlu Cami’de düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, şehidin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi cuma namazı müteakiben, gözyaşları arasında Asri Mezarlık’taki şehitlikte defnedildi. 

Deprem sırasında en özel tahliye

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