Şehitlere saygı! Türk-İş eylem programını erteleme kararı aldı

Türk-İş yönetimi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olması üzerine kamu sözleşmeleriyle ilgili eylem takvimini erteledi.

Aksam.com.tr'nin Türk-İş yetkililerinden edindiği bilgiye göre, eylem önümüzdeki hafta yapılacak.

Yetkililer, milli değerlere saygıyı anlamayan bazı gazetelerin Türk-İş'e yönelik dayanaksız iddialarına da tepki gösterdi.

Aksam.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türk-İş yetkilisi, "Şehitlerimize saygıyı çarpıtanların işçi dostu oldukları iddiası iki yüzlülüktür" dedi.

EVRENSEL'DEN ALGI OPERASYONU

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerin yasını tutarken kendi çıkarlarını milli hassasiyetlerin üstünde tutan zihniyet ise boş durmadı.

Evrensel gazetesi Türk-İş'in milli hassasiyetini görmezden gelerek iftira haberciliğne kalkıştı.

"Türk-İş kaçtı" başlığını kullanan Evrensel, sendikanın şehit haberlerini bahane ettiği yalanını öne sürdü.

Türk-İş ertelediği eylemi önümüzdeki hafta yapacak.