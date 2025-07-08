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Güncel

Şehitlere saygı! Türk-İş eylem programını erteleme kararı aldı

Türk-İş, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlığa gitmesi sonrası aldığı eylem kararını Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 6 Temmuz'da bir mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan 12 askerimize saygı amacıyla erteledi.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 17:29 - Güncelleme:
Şehitlere saygı! Türk-İş eylem programını erteleme kararı aldı
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Türk-İş yönetimi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olması üzerine kamu sözleşmeleriyle ilgili eylem takvimini erteledi.

Aksam.com.tr'nin Türk-İş yetkililerinden edindiği bilgiye göre, eylem önümüzdeki hafta yapılacak.

Yetkililer, milli değerlere saygıyı anlamayan bazı gazetelerin Türk-İş'e yönelik dayanaksız iddialarına da tepki gösterdi.

Aksam.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türk-İş yetkilisi, "Şehitlerimize saygıyı çarpıtanların işçi dostu oldukları iddiası iki yüzlülüktür" dedi.

EVRENSEL'DEN ALGI OPERASYONU

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerin yasını tutarken kendi çıkarlarını milli hassasiyetlerin üstünde tutan zihniyet ise boş durmadı.

Evrensel gazetesi Türk-İş'in milli hassasiyetini görmezden gelerek iftira haberciliğne kalkıştı.

"Türk-İş kaçtı" başlığını kullanan Evrensel, sendikanın şehit haberlerini bahane ettiği yalanını öne sürdü.

Türk-İş ertelediği eylemi önümüzdeki hafta yapacak.

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