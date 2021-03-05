Bitlis'te askeri personeli taşıyan bir helikopter dün kaza kırıma uğradı. Kazada 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.
Şehit 11 askerin cenazeleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Şehitlerin naaşları 10.30'da Elazığ'da havalimanında düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.
Elazığ 8. Kolordu Komutanı
Türkiye'nin kahraman komutanı: Korgeneral Osman Erbaş
Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.
Kars nüfusuna kayıtlı olan Bitlis şehidi Aydınyer, 49 yaşındaydı. Ailesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Şehit Şentürk Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğu bulunuyor.
Şehit Kureş'in ailesinin İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit ayrıca bir çocuk babasıydı.
Aslen Afyonkarahisarlıydı. Şehit Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesi Ankara'da yaşıyor.
34 yaşındaki şehit, Samsun Bafralı'ydı. Şehit Sarıoğlu evliydi.
49 yaşındaki şehit Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçe nüfusuna kayıtlıydı.
Şehit Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.
Kırıkkaleli şehit umulu 40 yaşındaydı. Şehidin evli ve Abdullah Arda, Ahmet Aras, ve Eslem Erva Umulu isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki Şehit Kahramanmaraşlı'ydı. Dört çocuklu ailenin en büyüğüydü.
Evli olan Şehit Yılmaz üç ay önce de baba olmuştu.
29 yaşındaydı... Helikopter teknisyeni olarak görev yapıyordu... Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu vardı. Şehidin bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
45 yaşındaydı. Amasya'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Hakan Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.
Şehit Demirci, 1988 Kayseri Pınarbaşı doğumlu. Şehidin ailesi İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kazanın yaşandığı bölgeye gitmişti.
Akar, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" bilgisini paylaşmıştı.
Bakan Akar, kaza kırım ekibinin incelemelere bugün başlayacağını. Kazanın nedeninin ayrıntılı inceleme sonucunda belirleneceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemişti.