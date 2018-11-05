Şehitlerimize hakaret eden milletvekilini Fatih Portakal aklamaya çalıştı

FOX TV, 15 Temmuz destanına 'Batıl ile batılın çatışması' diyecek kadar haddini aşan ve FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in 2013'teki beddualarını Meclis'e taşıyan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a sahip çıktı. Cihangir İslam, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin listesinden Meclis'e girdi. Hain FETÖ'nün elebaşı Gülen'in beddualarının benzerini, AK Partili vekillere hitaben Meclis kürsüsünde tekrarlayan Cihangir İslam'a, şehit yakınları ve gaziler suç duyurusunda bulundu.

İslam'ın skandal sözlerini gizleyen FOX TV, bununla da yetinmeyip 15 Temmuz şehitlerini FETÖ'cü teröristlerle aynı kefeye koydu. İftira kanalının ana haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında İslam'ın beddua sözlerine uyguladıkları sansür gerekçesini, "Kendimize, başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için sansür koyduk. Bu sözlere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bu sözleri verirsek 'basın yoluyla da yayıyorlar' diye bizim hakkımızda da soruşturma açılabilir mi dedik. Açılabilirdi. Eğer bir vekile açılabiliyorsa bize de açılabilir diye düşündük" bahanesiyle açıkladı. İslam hakkında açılan soruşturmanın Meclis'teki sözleri nedeniyle değil, Twitter'daki paylaşımlarla ilgili açıldığını bile bile olayı saptırmaya çalışan Portakal, yalan haberlerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

SP'NİN LİDERİNDEN DE MİLLETVEKİLİNİN DENSİZLİĞİNE DESTEK

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 15 Temmuz şehitlerine hakaret savuran milletvekili Cihangir İslam'a sahip çıktı. Karamollaoğlu'nun, partisinin önceki günkü il başkanları ve müfettişleri toplantısında sarf ettiği "Milletvekilimiz Cihangir Bey'in hakikatin tarafında tavizsiz şekilde duruyor ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır" sözleri büyük tepki çekti

(Sabah)