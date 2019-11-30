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Şehitlerimizi dualarla uğurladık

Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Duymaz (27) için cuma namazı sonrası Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyü meydanında tören düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu cenaze namazını kıldırdı. Duymaz’ın naaşı, köylüler tarafından yaklaşık 250 metre uzunluğunda oluşturulan insan zinciriyle elden ele ulaştırıldığı köy mezarlığında toprağa verildi. 22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kızılelma köyü meydanına getirildi. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Yılmaz’ın naaşı, askeri manga tarafından alınarak Kızılelma köyündeki aile kabristanında toprağa verildi. 

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