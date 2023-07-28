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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri kategorideki terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi.' dedi.

28 Temmuz 2023 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri kategorideki terörist sarı torbada
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Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, gri kategoride aranan ve 10 jandarmanın şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edilen Güven Özcan adlı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride aranan, 10 jandarmanın şehit edildiği 4 farkıl eyleme katıldığı tespit edilen teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farkıl eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor." açıklamasında bulunan Bakan Yerlikaya, ayrıca şunları kaydetti;

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla şehit güvenlik korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Bakanlığımızın; Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Redur Siser kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hain teröristin, 10 Jandarmamızın şehit edildiği ve 11 Jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

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