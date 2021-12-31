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Güncel

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Hedefler imha edildi

Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlangıcından bu yana biri sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, 143 sığınak ile 21 mağaranın imha edildiği bildirildi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 10:46 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:46
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalındaki teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak ile barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Kasım'da 74 tim ve 1062 personelin katılımıyla "Eren Kış-6 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik 23 operasyonel faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış, devam eden operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 2'si turuncu ve 3'ü gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teröristlerce kullanılan 143 sığınak ve 21 mağaranın imha edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 906 kalaşnikof fişeği, 144 biksi fişeği, 150 M-16 fişeği, 33 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, 2 HK-33 şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 7 el telsizi, büyük telsiz, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 kilogram amonyum nitrat, 2 el dürbünü, 33 büyük tüp, 32 küçük tüp, 62 pil bloku, 360 büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 58 çift spor ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

  • Tunceli
  • Eren Kış 6
  • Burak Tortumlu Operasyonu

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