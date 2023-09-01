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Güncel

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor... Bakan Yerlikaya: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor... Bakan Yerlikaya: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 Eylül 2023 Cuma 08:59 - Güncelleme:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor... Bakan Yerlikaya: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

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