20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehitlerin emanetleri 81 ilde sergilenecek

Terör saldırılarında şehit olanların geride bıraktığı emanetler, öğretmen Menderes Kılıçarslan tarafından sergileniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçarslan’ın Türkiye’nin terör saldırılarında verdiği şehitlerinin emanetlerinden oluşan sergisi, 81 il hedefiyle çıktığı yolda 40 şehre ulaştı. Yozgat’tan ‘81 il 81 müze’ hedefiyle yola çıkan, 215 şehit ve bazı devlet büyüklerinin aileleri tarafından emanet edilen giyeceklerinden oluşan sergi, ziyaretçileri duygulandırıyor. Sergide, annesi Nurcan Karakaya ile asker babası Mustafa Karakaya’yı görmeye gittiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin zıbını ile Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nda et dağıtırken PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 16 yaşındaki şehit Yasin Börü’nün okul forması da yer alıyor.      

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR  

Yozgat’ta okullarında şehit emanetlerinden oluşan bir köşe yapmaya karar vermeleriyle başlayan süreci anlatan Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçarslan, “Amacımız genç nesillere milli bilinci kazandırmak ve şehitlerimizi unutturmamak. 16 aylık süre içinde toplam 3 milyon 800 bin kişi sergimizi ziyaret etti. Tahminlerimizin ötesine geçti. 

Biz şehit ailelerinin taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Onların istekleri sergi Türkiye’nin tamamını gezsin, sonrasında Türk Cumhuriyetleri’ni dolaşsın, bu şekilde şehitlerimiz unutulmasın” dedi.       

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Kadıköy'de gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Bu pencereler bildiğiniz gibi değil! Dünyanın en güzel pencereleri

Bu pencereler bildiğiniz gibi değil! Dünyanın en güzel pencereleri

Kuruluş Osman'dan ilk kareler

Kuruluş Osman'dan ilk kareler

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA