Şehitlerin emanetleri 81 ilde sergilenecek

Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçarslan’ın Türkiye’nin terör saldırılarında verdiği şehitlerinin emanetlerinden oluşan sergisi, 81 il hedefiyle çıktığı yolda 40 şehre ulaştı. Yozgat’tan ‘81 il 81 müze’ hedefiyle yola çıkan, 215 şehit ve bazı devlet büyüklerinin aileleri tarafından emanet edilen giyeceklerinden oluşan sergi, ziyaretçileri duygulandırıyor. Sergide, annesi Nurcan Karakaya ile asker babası Mustafa Karakaya’yı görmeye gittiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin zıbını ile Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nda et dağıtırken PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 16 yaşındaki şehit Yasin Börü’nün okul forması da yer alıyor.

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Yozgat’ta okullarında şehit emanetlerinden oluşan bir köşe yapmaya karar vermeleriyle başlayan süreci anlatan Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçarslan, “Amacımız genç nesillere milli bilinci kazandırmak ve şehitlerimizi unutturmamak. 16 aylık süre içinde toplam 3 milyon 800 bin kişi sergimizi ziyaret etti. Tahminlerimizin ötesine geçti.

Biz şehit ailelerinin taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Onların istekleri sergi Türkiye’nin tamamını gezsin, sonrasında Türk Cumhuriyetleri’ni dolaşsın, bu şekilde şehitlerimiz unutulmasın” dedi.