18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da'

Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, 'Allah devletimize ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da. Allah askerlerimize kuvvet versin.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir'in yakalanması, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.
 
Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada gazetecilere yaptığı açıklamada, sevinçli olduğunu söyledi.
 
Askerlere ve devlete Allah'tan güç kuvvet vermesini temenni eden Demir, her gün şehit haberleri geldiğini belirterek, teröristlere gereken cezanın verilmesini istedi.
 
Teröristin yakalanması nedeniyle yüreğine su serpildiğini ve sevindiğini dile getiren Demir, "Allah devletimize ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da. Allah askerlerimize kuvvet versin." dedi.
 
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'da terör saldırısı

Pakistan'da terör saldırısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önemli toplantı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önemli toplantı

Kamerası ve tripodu bulundu

Kamerası ve tripodu bulundu

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Trump telefon numarasını gönderdi: Beni arayın

Trump telefon numarasını gönderdi: Beni arayın

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

98 yaşındaki savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Çin'in garip yüzü!

Çin'in garip yüzü!

Emekli olamayana 601 lira

Emekli olamayana 601 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA