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Güncel

''Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti'' programının ilki Üsküdar'da bir kütüphanede gerçekleştirildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kadar tüm Türkiye'de devam edecek 'Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti' programının startı İstanbul'da verildi.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
''Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti'' programının ilki Üsküdar'da bir kütüphanede gerçekleştirildi
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre, partinin Gençlik Kollarınca düzenlenen "Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti" programının ilki Üsküdar'da bir kütüphanede gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile gençler katıldı.

Açıklamada, programdaki konuşmasına yer verilen Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da gençlik kollarının çok büyük bir emek sarf ettiğini belirterek, 31 Mart'ta "Yeniden İstanbul" demek için çok çalıştıklarını anlattı.

İnan, programla AK Gençlik'in tüm Türkiye'de, 81 ilde, 922 ilçede, "Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti" diyeceğini ve çalışmaların seçimlere kadar süreceğini aktardı.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimleri, 31 Mart'taki yerel seçimlerde taçlandıracaklarını vurgulayan İnan, "Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik AK Partinin işi. Belediyecilik Recep Tayyip Erdoğan'ın işi. Belediyecilik Üsküdar'da Hilmi başkanın işi, büyükşehirde de Murat Kurum'un işi." ifadelerini kullandı.

İnan'ın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bir konuşma yaptı.

Programda, Kandemir ve İnan, gençlerin sorularını da cevapladı.

Üsküdar'da başlatılan "Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti" programı seçimlere kadar 81 ilde gençlik kolları teşkilatı tarafından gerçekleştirilecek.

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