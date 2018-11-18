Şehrin yemek artıkları sokak hayvanlarına 'mama' oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentteki kurumların artık yemeklerini toplayıp kurduğu tesiste konserve haline getirerek sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına proteinli besin sağlamak amacıyla hayvan barınağı bünyesinde "Kedi Köpek Mama Üretim Ünitesi" kurdu.

Şehirde bulunan hastane, askeri tesisler, kamu kurumları, fabrika ve büyük işletmelerin yemek artıklarını toplayan belediye ekipleri, bunları tesiste işleyerek konserve haline getiriyor.

Hazırlanan yiyecekler, öncelikle barınakta bulunan 515 kedi ile 540 köpeğe, kalan bölümü de kentteki sokak hayvanlarına veriliyor.

Böylece hem yemek artıkları değerlendiriliyor hem de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AA muhabirine, tesisin kurulduğu hayvan barınağının Türkiye'nin en büyük barınağı olduğunu söyledi.

Barınakta sakat hayvanlar ile kısırlaştırılmış kedi ve köpeklerin bulunduğuna işaret eden Şahin, "Bu hayvanların bir kısmı sakatlıkları nedeniyle ömür boyu burada yaşamak zorunda ancak diğerleri kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra tekrar alındıkları yere salınmaktadır. Barınakta günlük binin üzerinde sokak hayvanına yemek verilmesi gerekiyordu. Biz de bu ihtiyacı hastane, askeriye ve fabrikalardan gelen tencere yemekleri artığı ile karşılıyorduk ama bazen fazla bazen ise az geliyordu." dedi.

Şahin, yemeklerin fazla olduğu günlerde pişmiş olanların daha sonra değerlendirilebilmesi yoluna gittiklerine işaret ederek, "Tesisimizde bunları çöpe atmayıp konserve mama şekline dönüştürüyoruz. Böylece hem buradaki hayvanlarımızın gıda ihtiyacını sürekli hale getirmeyi hem de çevre illere dağıtmayı düşündük. Fazla gelen mamaları soğuk hava depolarımızda tutarak, ilerleyen zamanlarda yemek eksildiğinde buradan takviye edeceğiz. Sokak hayvanlarını aç bırakmayacağız." diye konuştu.