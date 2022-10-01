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Seken kurşunla yüzünden vurulmuştu: Feci haber geldi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, sokakta yürürken seken kurşunla vurulan Onur Mert (32), sol gözünü kaybetti. Kaçan şüpheli Gökhan K. ise polis ekiplerince silahıyla yakalandı.

DHA1 Ekim 2022 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Seken kurşunla yüzünden vurulmuştu: Feci haber geldi
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Uzun Sokak'ta meydana geldi. Gökhan K., iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır, 2 bacağından yaralanırken, seken kurşunlardan biri, Onur Mert'in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Uğur Çakır'ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.

O ANLAR KAMERADA

Trabzon'a gezmek için geldiği belirtilen Onur Mert'in vurulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Olaydan sonra kaçan Gökhan K., polisin takibi sonucu silahıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Onur Mete'nin ise sol gözünü kaybettiği belirtildi. Operasyona alınan Mert'in göz bütünlüğünün korunması için çalışıldığı öğrenildi.

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