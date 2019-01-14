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Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı.
 
Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden olan K.B. ve O.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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