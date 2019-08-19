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İstanbul'u sel alırken tatilini bölmeyen İmamoğlu, terör bağlantılı HDP'liler için anında açıklama yaptı

İstanbul'u sel götürürken tatilde olan ve vekili dahi kendisine ulaşamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra geldiği İstanbul'da yarım gün kalarak Bodrum’a geri döndü. Aynı İmamoğlu, bu sabah terör örgütü PKK bağlantılarından dolayı görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar için ise anında açıklama yaptı.

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Cumartesi günü İstanbul'u vuran sel felaketinde kendisine ulaşılamayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaydan 8 saat sonra sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile ortaya çıkmış ardından bir gün sonra Bodrum tatilinden dönerek Eminönü'nde esnafı ziyaret etmişti. Esnaftan 'neredesiniz başkanım!' diyerek tepki çeken İmamoğlu yarım gün kaldığı İstanbul'dan saat 15:40 sularında uçakla ayrılarak Bodrum tatiline devam etmeye gitti. Ancak tatili devam eden İmamoğlu, HDP'li başkanların terör nedeniyle görevden uzaklaştırılmalarına ise anında tweet atarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
 
HDP'Lİ BAŞKANLAR İÇİN ANINDA TWEET ATTI
 
Bu sabah saatlerinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık gibi bir çok olay nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında sosyal medya üzerinden sıcağı sıcağına açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
 
İşte İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı o tweet:
 
31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.
 
İmamoğlu'na gelen tepkilerden bazıları:
 
 

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