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Güncel

Sel felaketinde 38 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

13 Ağustos 2021 Cuma 21:16 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:24
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" dedi.

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