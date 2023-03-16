İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9918
  • EURO
    20,1699
  • ALTIN
    1170.44
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

16 Mart 2023 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
ABONE OL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.