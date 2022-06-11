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Güncel

Sel suyuna kapılmıştı... Cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
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Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

ÇATAKLI: ALLAH RAHMET EYLESİN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da sele kapılan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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