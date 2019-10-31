17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7228
  • 6,3857
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Selahattin Demirtaş davasında yeni gelişme!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Selahattin Demirtaş yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu. Başka dosyada tutukluluk hali devam eden Demirtaş, ceza evinden çıkamayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.
 
Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Bir 'mutfağımız' daha UNESCO'ya dahil oldu

Bir 'mutfağımız' daha UNESCO'ya dahil oldu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında...

Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında...

NBA'de ortalık fena karıştı!

NBA'de ortalık fena karıştı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA