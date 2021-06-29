İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7229
  • EURO
    10,3887
  • ALTIN
    496.279
  • BIST100
    1353.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi hayatını kaybetti
Güncel

Şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi hayatını kaybetti

Trabzon'da şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi Afganistan uyruklu Rahimi Ziaddin (24), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA29 Haziran 2021 Salı 14:11 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:11
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesi Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile çay toplayan Afgan Rahimi Ziaddin, Saraçlı Şelalesi'nin üst tarafından yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metreden kayalık alana düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ziaddin'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler tarafından şelaleden çıkarılan gencin cenazesi otopsi için ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.