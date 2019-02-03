Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere molotoflu saldırı
Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu, bölgeden uzaklaştırdı.
- DHA
Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere saat 03.30 sularında molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, polis saldırgan grubu, bölgeden uzaklaştırdı.
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