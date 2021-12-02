Selcen Gür 2022 için katılım sigortacılığına dikkat çekti

2 Aralık 2021 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:03

Sektöre girecek olan yeni oyuncularla birlikte önümüzdeki yıllar içinde katılım sigortacılığının sigorta sektöründeki pazar payının yüzde 6 seviyesinden en az yüzde 10'a ulaşması öngörülüyor. Mevcut durumda pencere usulü faaliyet gösteren şirketlerin tamamen katılım esaslı şirket olarak faaliyetlerine devam etme niyetiyle altyapı çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.



Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür bugüne kadar faize duyarlılıkları nedeniyle sigorta konusuna mesafeli yaklaşan kesimin katılım sigortacılığının gelişmesiyle birlikte kazanılabileceğine dikkat çekerek 'Yerli ve yabancı gruplar katılım şirketi kurmak için başvurularını yaptılar. Katılım sigortacılığını büyütmek için hayat ve hayat dışı branşlarda yeni ürünler geliştiriliyor. Öte yandan BES'teki faizsiz fonların performansı da iyi gidiyor.' dedi.

İş hayatında ve gündelik hayatımızda karşılaştığımızın risklerin yardımlaşma ve dayanışma amacıyla bireyler arasında paylaşılması ilkesiyle hareket eden katılım sigortalığının büyüme yolunda ilerlediğini kaydeden Selcen Gür, faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın sağlık sigortalarından bireysel emekliliğe, hayat sigortasından eğitim sigortasına kadar tüm faizsiz sigortacılık ihtiyaçlarının yakında karşılanabileceğinin müjdesini verdi.

Pandeminin etkisi ile özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarında ciddi bir büyüme yaşandığını belirten Gür, katılım sigortacılığının gelişmesinde de sağlık alanının önemli bir fırsat sunduğuna değindi. Sağlığın yanı sıra bireysel emekliliğin de ciddi bir açılım yaratabileceğini kaydeden Selcen Gür 'BES'in 18 yaş altına açılması 23 milyon genç ve çocuğumuzu sisteme dahil edebileceğimiz bir fırsat sunuyor bizlere. Eğer katılım sigortacılığı sunduğu fonlarla bu alanda da bir fark yaratabilirse önemli bir gelişme yakalanabilir' dedi.