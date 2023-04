Selçuk Bayraktar ''bekliyoruz'' dedi... 27 Nisan'da başlıyor

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan heyecan verici videolu paylaşım. Vatandaşları yerli ve milli imkanlara üretilen nice eserlerle buluşturan Teknofest, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan Teknofest'e bekliyoruz." ifadeleriyle tüm vatandaşları festivale davetti etti.

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma inşallah Teknofest'te, İstanbul'da, 27 Mayın ve 1 mayıs arasında gerçekleşecek festivalimizde milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çarptığı yere, Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan Teknofest'e, İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.

We invite our entire nation to #TEKNOFEST, the center of #NationalTechnologyInitiative, a place where the heart of technology beats.



