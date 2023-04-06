Selçuk Bayraktar ‘bekliyoruz' diyerek duyurdu: 27 Nisan'da başlıyor

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma inşallah Teknofest'te, İstanbul'da, 27 Mayın ve 1 mayıs arasında gerçekleşecek festivalimizde milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çarptığı yere, Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan Teknofest'e, İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.
Tüm Milletimizi teknolojinin kalbinin çarptığı yere, #MilliTeknolojiHamlesi'nin merkezi olan #TEKNOFEST'e bekliyoruz. ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 5, 2023
We invite our entire nation to #TEKNOFEST, the center of #NationalTechnologyInitiative, a place where the heart of technology beats.��
�� 27 Nisan - 1 Mayıs/... pic.twitter.com/nILrLWH6dZ