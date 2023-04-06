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Selçuk Bayraktar ‘bekliyoruz' diyerek duyurdu: 27 Nisan'da başlıyor

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşımda, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan Teknofest'e bekliyoruz.' davetinde bulundu. Söz konusu festival, 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

6 Nisan 2023 Perşembe 03:44 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar ‘bekliyoruz' diyerek duyurdu: 27 Nisan'da başlıyor
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan heyecan verici videolu paylaşım. Vatandaşları yerli ve milli imkanlara üretilen nice eserlerle buluşturan Teknofest, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan Teknofest'e bekliyoruz." ifadeleriyle tüm vatandaşları festivale davetti etti.

FESTİVALDE BAYRAKTAR KIZILELMA'DA YER ALACAK

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma inşallah Teknofest'te, İstanbul'da, 27 Mayın ve 1 mayıs arasında gerçekleşecek festivalimizde milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çarptığı yere, Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan Teknofest'e, İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.

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