Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: 30 TB-2, 9 AKINCI havada

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 10 ili etkileyen deprem bölgesinde çalışmaları yakından takip etti. Bayraktar, depremin ilk gününden bu yana yaşananları katıldığı canlı yayınında anlattı.

Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle milletimizin başı sağolsun biz ilk günden itibaren ekiplerimizle birlikte AFAD ile koordine olarak hem sahada hem uzaktan destek vererek seferber olduk. Ben hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

3 KURUMUMUZLA SAHADAYIZ

En büyük fedakarlığı gösteren isimsiz kahramanlara minnet duygularımı iletiyorum. İlk günden itibaren yardım TIR'ları organize ettik. AFAD o desteğin uygun olduğunu söylediler. 47 TIR bölgeye ulaştı. 3 kurumumuz BAYKAR, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Toplum Sağlığı Vakfı olarak 400 kişilik ekibimizle sahadayız.

KONTEYNER KENT İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere yetkililerle AFAD ile görüşerek böyle bir ihtiyacın olduğu söylendi. 2 bin kişiyi barındıracak konteyner kentimizde çalışmalar başladı.

Burada yine BAYKAR'ın üstlendiği BAYKAR konteyner kenti 520 konteynerden oluşuyor. Türkiye Teknoloji Takımı vakfımız burada genç kardeşlerimize teknoloji eğitimi çocuk parkı gibi donatılar koymayı düşünüyoruz bunlar geçici yapıda olacak.

NE ZAMAN FAALİYETE GEÇER?

1-1.5 ay içerisinde hazır etmeyi hedefliyoruz. Konteynerlerin tedariki yapıldı üretiliyor, bir yandan da alt yapısı yapılıyor.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?

Arkadaşlarımızla şunu düşündük önce acil ihtiyaçları karşılamak sonra daha kalıcı ihtiyaçlara yönelmek gerekiyor. Medeniyet meskenle başlar. Sıcak bir yuvaya sahip olduğumuzda diğer sosyal faaliyetlerde bulunmamız mümkün. Burada insanlar belki 20 yıllık birikimlerini yuvalarını kaybettiler. Bu yaraların ancak toplumca bir seferberlikle herkesin elinde ne imkanı varsa onu kullanarak gösterdiği destek ile mümkün olabileceğini düşünüp her türlü çabaya destek vermek gerektiğini, bunlardan en önemlisinin düşünün ki her şeyini yakınlarını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş insanlar var. Kalıcı yaşam alanlarının daha önemli olduğunu değerlendirdik. Konutlar yapılana kadar konteyner ihtiyaç olacaktır ama asıl ihtiyacın bu olduğunu değerlendirdik.

Bunu kampanya ile duyurmaya karara verdik. AFAD ile koordine olup Bakanlıklarımızla görüşme yaparak duyurduk. Onlar da bizleri nasıl yönlendirirse şu anda nakdi yardım gibi gözüküyor. Anladığımız kadarıyla bu konutları TOKİ inşa edecek. Biz BAYKAR olarak 1000 konut bağışlıyoruz.

Tüm milletimiz de seferber, herkes elinden imkanı ne varsa seferber oldu. En önemlilerinden birinin yaşama umutla bağlanabilmek için konut olduğunu değerlendiriyorum. Bu anlamda bu seferberliği başlatmış olduk.

İHALARIN BÖLGEDEN HABER İLETMEKTE ROLÜ NE OLDU?

İlk günden itibaren hava araçlarımız sahadaydı. Bayraktar AKINCI İHA neredeyse hiçbir hava aracının uçamayacağı şart vardı. İnsansız olduğu için risk alarak AKINCI'lar ilk gün uçtu. İlk saatten itibaren göreve başladılar. Hasar tespiti için koordinasyon için kullanılıyor.

Bu bölgelerde yere kadar görüş kapalıydı ağır yağış vardı. Meteoroloji sürekli burada olmasına rağmen yerden görüntü almasına müsaade etmedi. Doğu bölgesine doğru kayıldı saatler ilerledikçe bir sonraki güne doğru ilk gün 2 AKINCI görevdeydi, bir sonraki gün Bayraktar TB-2'ler devreye girdi.

Toplamda 30 TB-2, 9 AKINCI bin saattir havada koordinasyon vazifesi yürütüyor. Bir yerde sıkışıklık olursa acil bir güvenlik durumu olursa onun bilgisini canlı olarak yetkililere ulaştırıyor.

Evvelki depremlerde de böyle olmuştu, Elazığ'da da, orman yangınlarında da TB-2 görev almıştı. Sadece TB-2 değil TUSAŞ'ın ürettiği AKSUNDUR, ANKA'da başından itibaren görev aldı. AKSUNGUR üzerine takılı mobil baz istasyonu sayesinde mobil baz istasyonu görevini yürüttü.

Bayraktar TB-2'ler ilk kez 3 tane hızlı görüntüleme poduyla haritalandırma çalışması yaptılar, hemen şehirlerin haritalarını çıkarmaya başladılar, halihazırda o görevler de devam ediyor."