İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8885
  • EURO
    20,1061
  • ALTIN
    1112.22
  • BIST100
    5266.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi
Güncel

Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi
ABONE OL

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Sarayaltı Caddesindeki apartman daireleri ağır hasar gören 5 kişilik Bıyık ailesi, kurulan 700 çadırda 7 bin kişinin yaşadığı KAFUM Çadır Kent'e yerleştirildi.

Baba Adnan Bıyık, AA muhabirine, ülke olarak büyük bir felaket yaşadıklarını belirtti.

Devletin deprem sonrası vatandaşlara ciddi yardımlar yaptığını dile getiren Bıyık, "Rabbime şükürler olsun. Devletimize hükümetimize uzun ömürler versin. Depremde bize umduğumuzdan fazla yardım ve destek geldi." dedi.

Bıyık, yaşanan felaketin ardından kendilerine her türlü desteğin verildiğini bunun yanı sıra çadırı ziyaret eden Selçuk Bayraktar'ın 28 yaşındaki engelli oğlu Ali Bıyık'a söz verdiği akülü aracı göndererek kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bıyık, akülü araçla oğlunun yeniden kendi başına gezip dolaşabileceğini ifade ederek, "Deprem anında büyük korku yaşadık. Binamız tamamen yan yattı. Kızım ile 28 yaşındaki engelli oğlum hafif yaralandı." diye konuştu.

Bıyık, oğlunun akülü araca ihtiyaç duyduğunu Selçuk Bayraktar'ın da bu eksikliklerini tamamladığını belirterek, "Selçuk Bayraktar bey geldi buraya. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdi. Ali ile sohbet etti. O sırada dedi ki 'Ali bundan sonra bizim kardeşimizdir. Ona akülü bir araba göndereceğim. Ali'ye daire sözü verdi. Bin daire yaptıracağım bir tanesi Ali'nin' dedi." ifadelerini kullandı.

Devletin çadır kentte tüm ihtiyaçlarını karşıladığını da belirten Bıyık, "Şu an tek ihtiyacımız sayın cumhurbaşkanımızın yüzünün gülmesi. Biz devamlı yanındayız." diye konuştu.

Yürüme ve konuşma engelli Ali Bıyık ise akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.