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Selçuk Bayraktar duyurdu! Instagram tepki çeken kararından geri adım attı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını ‘nefret söylemi' gerekçesiyle kaldıran Instagram geri adım attı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 08:46 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:46
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İşgal ettiği topraklarda Filistinlileri katleden İsrail'e tepki gösteren Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı, Instagram tarafından 'nefret söylemi' gerekçesiyle skandal bir şekilde kaldırılmıştı.

Bayraktar gelişmeyi, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı 'nefret söylemi' diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabetleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!" sözleriyle duyurmuştu.

GERİ ADIM ATTILAR

Instagram tepkiler üzerine paylaşımı geri yükledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş. Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin." ifadelerini kullandı.

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