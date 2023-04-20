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Selçuk Bayraktar duyurdu: KIZILELMA yine başardı!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 19:30 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu: KIZILELMA yine başardı!
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, "8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

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