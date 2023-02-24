Selçuk Bayraktar gönüllüleri ziyaret etti

Selçuk Bayraktar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Hatay'a gelen İstanbul Çekmeköy gönüllüleri ile bir araya geldi. Bayraktar, Hatay'a geldikten sonra buradan ayrılmayan gönüllülerle yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet etti.

OSMANİYE'DE DE ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Osmaniye'de geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelere ziyarette bulunmuştu.

Bakan Kasapoğlu ile Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, hokey sahasında kurulan çadır kente geldi.

Kent merkezinde 179 çadırda 901 kişinin barındığı çadır kentte depremzedelerle sohbet eden Kasapoğlu ile Bayraktar çifti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da çadır kentteki ziyarete katıldı.